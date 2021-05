Kroatien und die Fußball-EM: Sechs Anläufe, nur einmal nicht dabei

Denkwürdige Momente

Kroatien verlor das Viertelfinale bei der WM 1996 gegen Deutschland. In der Gruppenphase der EM 2008 konnten sie sich für diese Niederlage revanchieren: Ivica Olić und Darijo Srna waren beim 2:1-Erfolg in Klagenfurt die Torschützen. Die Niederlage im Viertelfinale der EM 2008 gegen die Türkei wird wohl noch lange die bitterste in der EM-Geschichte der Kroaten bleiben. Ivan Klasnić brachte sie damals in Wien in der 119. Minute in Führung, ehe die Türken Sekunden vor dem Abpfiff der Verlängerung ausglichen und anschließend das Elfmeterschießen gewannen.