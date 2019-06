Kritik am Red-Bull-Klub Leipzig erreicht eine neue Dimension

Mit einer Flugblattaktion utermauerten Gegner der Kooperation zwischen den deutschen Bundesligisten SC Paderborn und RB Leipzig ihre Kritik an der geplanten Zusammenarbeit. Von Fans des Bundesliga-Aufsteigers sollen am Wochenende Flyer unter dem Titel „DAS steckt hinter RB“ an rund 32 000 Haushalte in Paderborn verteilt worden sein.

Darin werden erneut schwere Vorwürfe erhoben, wird vor einem „Imageschaden“ und von einem drohenden „Werteverfall, Identitätsverlust und Instrumentalisierung“ gewarnt. Der Leipziger Fußballverein sei nur ein Marketinginstrument von Red Bull. Der Preis einer möglichen Kooperation mit RasenBallsport Leipzig sei für die Paderborner zu hoch. Wörtlich heißt es in dem Flugblatt: „In einem schleichenden Prozess wird der SCP nach und nach seine Unabhängigkeit verlieren.“