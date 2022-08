FC Wacker wird zum Kriminalfall: Hausdurchsuchungen bei Ex-Vorständen

Am Donnerstag wurden in einer konzertierten Aktion an acht Standorten Hausdurchsuchungen durchgeführt. Im Visier sind dabei vor allem die früheren Vereins-Vorstände und leitenden Mitarbeiter des FC Wacker. Dabei wurden Unterlagen und Datenträger sichergestellt.

Das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft ermitteln wegen des Verdachts der fahrlässigen Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen und der betrügerischen Krida.

Der Anfangsverdacht ergab sich aus den ersten Feststellungen des Insolvenzverwalters, wonach zuletzt keine ordentlichen Geschäftsbücher geführt und die finanzielle Gebarung der Gmbh einerseits und des Vereins FC Wacker Innsbruck andererseits nicht immer getrennt wurde, heißt es in der Aussendung der Staatsanwaltschaft.