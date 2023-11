„Als ich die Buhrufe von den Zuschauern gehört habe, wurde mir klar, dass ich noch stolzer bin, überhaupt hier zu sein“, sagte Hazan. Die Partie fand unter massiven Sicherheitsvorkehrungen statt. Auf dem Weg zum Flughafen musste der Bus wegen eines Raketenalarms stoppen, die Spieler am Straßenrand Schutz suchen. Mehr als 30 Geheimdienstmitarbeiter begleiteten die Nationalmannschaft, die das stark bewachte Hotel nur für das Spiel verlassen durfte.

Direkt im Anschluss ging es nach Budapest, wo Israel am Mittwoch gegen die Schweiz antritt. Es folgen Spiele gegen Rumänien und in Andorra. Vier Begegnungen in zehn Tagen wurden angesetzt, da die Oktober-Länderspiele nach dem Überfall nicht ausgetragen werden konnten. „Jeder hier kennt jemanden, der vom Krieg betroffen ist. Es ist ein Teil von uns“, sagte Hazan.

Spieler stecken im Gazastreifen fest

Der Krieg ist ebenso ein Teil der palästinensischen Spieler, die am Donnerstag mit einem Spiel gegen den Libanon in ihre WM-Qualifikation starten. Drei von Nationaltrainer Makram Daboub nominierte Spieler konnten nicht an der Vorbereitung dafür in Jordanien teilnehmen, da sie den Gazastreifen nicht verlassen konnten. „Es geht ihnen bisher gut. Aber viele ihrer Verwandten sind durch die Bombardierungen gestorben“, sagte Dahoub.