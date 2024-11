Auf Kosten des Spiels: Politische Konflikte und der Fußball

Weil es in Amsterdam beim Match zwischen Ajax und Maccabi Tel Aviv zu den Zusammenstößen mit mindestens zehn ernsthaft Verletzten kam, muss das Europa-League-Spiel von Maccabi gegen Besiktas Istanbul am 28. November auf neutralem Boden und ohne Fans ausgetragen werden.

Schließlich fand der israelische Fußball 1994 in Europa ein Zuhause. Man hoffte damals, dass hier die Sicherheit gewährleistet ist und Kritik sich in Grenzen hält. Lange ging das einigermaßen gut.

Israel liegt nicht in Europa. Dass Israels Fußball auf Nationalteam- und Klubebene unter dem Dach der UEFA stattfindet, liegt in der politischen Situation des Staates begründet. Im asiatischen Fußballverband AFC war einerseits die Sicherheit für die Spieler und Spielerinnen nicht gesichert, andererseits drohten arabische Verbände mit Boykott der Partien. Gegen Israel, dessen Existenz sie nicht anerkennen, würden sie nicht antreten.

Ohne Anerkennung

Schauplatzwechsel: Franco Foda spielt am Freitag mit dem Team des Kosovo in der Nations League in Rumänien. Ein Land, das den jungen Staat am Balkan, einst serbische Provinz, gar nicht anerkennt.

Als das Team des Kosovo im Vorjahr in der EM-Qualifikation in Rumänien spielte, musste das Match nach 16 Minuten unterbrochen werden, weil rumänische Fans Banner ausgerollt hatten, die den Kosovo als Staat in Frage stellten.