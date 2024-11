Unbekannte schießen auf Blauhelmsoldaten im Libanon

Unbekannte haben nach Angaben der Vereinten Nationen auf Blauhelmsoldaten im Libanon geschossen. Der Angriff ereignete sich, nachdem Soldaten der UNO-Friedensmission UNIFIL bei einer Patrouille in der Nähe des südlibanesischen Ortes Kalauija ein verstecktes Munitionslager entdeckt hatten, wie die Beobachter mitteilten. Für die Weiterfahrt hätten sie ihr Fahrzeug kurzzeitig verlassen, um Trümmerteile von der Straße zu räumen. Es habe keine Verletzten oder Schäden gegeben.

Zwei oder drei Unbekannte hätten daraufhin etwa 30 Schüsse auf die Blauhelmsoldaten abgegeben, als sie wieder einsteigen wollten. Die Soldaten erwiderten den Beschuss aus ihrem Fahrzeug heraus. Es sei unklar, ob der Beschuss im Zusammenhang mit dem Munitionslager stand, so UNIFIL.

UNIFIL-Soldaten sind im Südlibanon stationiert, um die Demarkationslinie zu Israel zu überwachen, ein Gebiet, in dem es seit mehr als einem Jahr zu Feindseligkeiten zwischen israelischen Truppen und vom Iran unterstützten Hisbollah-Kämpfern gekommen ist. Österreich beteiligt sich seit 2011 mit einem Logistikkontingent an den Blauhelmen im Libanon und ist mit 160 bis 170 Bundesheerangehörigen vor Ort.

Beim Einschlag einer Hisbollah-Drohne in der Nähe der Stadt Eljakim südlich von Haifa wurden Donnerstagabend zwei israelische Soldaten verletzt. Sie seien mit Splitterverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Zeitung "Times of Israel" unter Berufung auf die Armee. Die vom Iran unterstützte Hisbollah bestätigte, dass sie mehrere Orte im Norden Israels unter Beschuss genommen habe, darunter ein Ausbildungslager der israelischen Armee bei Eljakim.