Netanjahu feuert seinen Verteidigungsminister

"Ich werde der Errichtung einer israelischen Militärherrschaft in Gaza nicht zustimmen", sagte Gallant immer wieder öffentlich. Israel brauche einen Plan für die Zeit „danach“ und dürfe im Gazastreifen auch "keine zivile Regierungskontrolle errichten“.

Es hatte sich abgezeichnet. Immer wieder war der nunmehrige Ex-Verteidigungsminister Yoav Gallant Berichten zufolge knapp vor der Entlassung durch Benjamin Netanjahu – am Dienstagabend schuf „Bibi“ Tatsachen und feuerte den Ex-General. Gallant ist ein Mann klarer Worte. Auch im Kabinett, was ihn bei Netanjahu immer wieder unbeliebt machte.

Netanjahu gab bekannt, dass er Gallant wegen „mangelnden gegenseitigen Vertrauens“ entlassen habe und dieser durch den israelischen Außenminister Israel Katz ersetzt werden soll.

Kurz nach Netanjahus Statement riefen Geisel-Angehörige und die Opposition zu Protesten auf.

Der rechtsextreme Minister für Öffentliche Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, gratulierte Netanjahu wiederum: „Ich beglückwünsche den Premierminister zu seiner Entscheidung, Gallant zu entlassen. Mit Gallant, der immer noch tief in seiner eigenen Vorstellung gefangen ist, ist es unmöglich, einen vollständigen Sieg zu erringen", sagte er.

Gideon Sa'ar, der ein Minister ohne Geschäftsbereich war, soll wiederum die Rolle des Außenministers übernehmen.

„Obwohl in den ersten Monaten des Krieges Vertrauen herrschte und eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit stattfand, ist dieses Vertrauen zwischen mir und dem Verteidigungsminister in den letzten Monaten leider zerbrochen“, sagte Netanjahu. „Ich habe viele Versuche unternommen, diese Klüfte zu überbrücken, aber sie wurden immer größer“, fügte er an. Auch Sa’ar galt als scharfer Kritiker Netanjahus, gab jedoch seine Oppositionsrolle vor Kurzem auf und unterstützte den israelischen Premier. Der Hass auf die Terrororganisation Hamas vereint beide.