Klose vs. Balotelli: Torriecher verbindet

Für Balotelli stand in diesem Moment viel auf dem Spiel. Hätte er verschossen, wäre er wohl endgültig zu so etwas wie der Lachnummer der EM geworden. Abteilung große Klappe – wenig dahinter. So aber gönnte sich Balotelli nach dem Spiel einen der wenigen Momente, in denen er einmal gar nichts sagte. Heimlich verschwand er durch die Hintertür. "Der Weg vom Talent zum Star ist kompliziert", so Prandelli.

Ein Sorgenkind war Klose für Bundestrainer Joachim Löw nie. Auf den Stürmer war stets verlass, fast wie auf Bestellung erzielte er Tore, wenn sie vonnöten waren. Daher vertraute Löw Klose auch in Zeiten, wo er bei seinen Klubs nur Reservist war. Im Team hatte Klose stets seinen Fixplatz. Nicht so in der Vorrunde, als Gomez den Vorzug erhielt. Klose blieb still, störte die harmonische Stimmung im Team nicht. Ob er nach seinem Tor gegen Griechenland auch heute gegen Italien stürmen wird? Klose: "Ich bereite mich jedenfalls so vor, als würde ich spielen." Keine Forderung, einfach nur Bereitschaft. Einfach Klose.