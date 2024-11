"Verdammt arrogant": Englischer Top-Referee nach Klopp-Lästerei suspendiert

Der Ex-Liverpool-Coach war in der Vergangenheit immer wieder mal mit dem Referee aneinander geraten. Jetzt äußerte sich Coote in Videos abfällig über Klopp.

Der englische Fußball-Schiedsrichter David Coote ist bis auf weiteres suspendiert worden. Grund sind Videos, in denen er abfällig über den früheren Liverpool-Trainer Jürgen Klopp redet.

In den kurzen Clips, die am Montag in sozialen Medien kursierten, soll sich Coote nach englischen Medienberichten beleidigend über Klopp geäußert und den deutschen Ex-Coach als "verdammt arrogant" bezeichnet haben. Die Echtheit der Videos konnte zunächst nicht überprüft werden.

Erst am Samstag Liverpool-Spiel geleitet Die zuständige Schiedsrichter-Organisation PGMOL teilte mit, David Coote sei suspendiert, bis eine umfassende Untersuchung abgeschlossen sei. Man werde das laufende Verfahren nicht kommentieren. Auch Verantwortliche des Premier-League-Spitzenreiters aus Liverpool wollten sich nicht in der Causa äußern. Der 42-jährige Referee, der seit sechs Jahren in der Premier League pfeift, hatte am Samstag den 2:0-Heimsieg Liverpools unter Klopp-Nachfolger Arne Slot gegen Aston Villa geleitet.

Coote nannte Klopp einen Lügner In einem Video wird Coote Berichten zufolge nach seiner Meinung zu einem Liverpool-Spiel gefragt, bei dem er gerade als vierter Offizieller im Einsatz war. Dabei verwendete er demnach einen Kraftausdruck, um Klopp zu beschreiben. Auf die Frage, warum er so über den Deutschen denke, bezog sich Coote offenbar auf ein Match vor vier Jahren. Klopp habe ihn "richtig zur Schnecke gemacht, als ich das Team während des Lockdowns gegen Burnley (1:1, Anm.) gepfiffen habe". Außerdem nannte er den 57-Jährigen einen Lügner. Der Deutsche hatte damals Coote nach dem Spiel öffentlich kritisiert.

Klopp war während seiner Zeit in Liverpool mehrfach mit Coote aneinandergeraten. Unter anderem hatte er dem Schiedsrichter in der vergangenen Saison Fehler vorgeworfen, nachdem Coote bei Liverpools Match gegen Arsenal als Videoassistent zum Einsatz gekommen war. Jahre zuvor hatte sich Klopp beim Merseyside-Derby gegen Everton ebenfalls über den Videoassistenten Coote beschwert, weil der bei einem vermeintlichen Foul von Jordan Pickford an Virgil van Dijk nicht eingegriffen hatte.