Klopp und Red Bull: Eine Liebesbeziehung mit Verspätung

Klopp ging seinen Weg, der ihn über Dortmund nach Liverpool führte. Salzburg scheiterte jahrelang in der Quali für die Champions League – wie von Klopp vorhergesagt. Doch die Wege sollten sich wieder kreuzen – natürlich in der Königsklasse. 2019 siegten die Reds an der Anfield Road 4:3, in Wals-Siezenheim 2:0. Auch damals zeigte sich der Startrainer vom „jungen, frischen und aufregenden“ Salzburger Red-Bull-Fußball beeindruckt. 2022 drehte der österreichische Ligakrösus den Spieß um, gewann ein Testspiel gegen Klopps Liverpool 1:0.