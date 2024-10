Klassiker in München: Der DFB plant Tränen und einen Sieg

Die deutsche Mannschaft hat sich vom Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM im Juli in Stuttgart gegen Spanien erholt und wieder in die Spur gefunden. Ein 5:0 gegen Ungarn, ein 2:2 auswärts gegen die Niederlande und zuletzt einen 2:1-Erfolg in Bosnien und Herzegowina gab es seit der Enttäuschung vom Sommer.

Am Montag soll ein Sieg im zweiten Klassiker gegen die Niederlande den Trend bestätigen. Doch bevor es dazu kommt, wird es in der ausverkauften Münchner Arena Tränen geben. Ilkay Gündogan, Manuel Neuer und Thomas Müller werden vom DFB verabschiedet. Das Trio hatte nach der EM die Karriere im Team beendet. Auch Toni Kroos wollte man verabschieden. Ausgerechnet der 34-Jährige, der die Schuhe ganz an den Nagel gehängt hat im Sommer, hat aber keine Zeit. Kroos hat einen persönlichen Besuch in München laut DFB wegen „des Trainings in seiner Nachwuchsakademie“ in Madrid abgesagt.