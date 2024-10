Deniz Undav schießt Deutschland zu einem verdienten 2:1 in Bosnien

Deniz Undav ist mit 28 Jahren kein Talent mehr. Und der Durchbruch in der vergangenen Saison war kein Ausreißer: Der Stuttgart-Stürmer ist mittlerweile auch für das DFB-Team Gold wert. Mit zwei Treffern schoss Undav die Deutschen zum 2:1-Sieg in Bosnien.

Sein Doppelpack (30., 36. Minute) brachte der Mannschaft von Julian Nagelsmann auch die Tabellenführung, weil die Niederländer im Parallelspiel in Ungarn nur zu einem 1:1 (0:1) kamen. Am Montag kommt es zum Schlager zwischen Deutschland und den Holländern in München.