Khedira vs. Montolivo: Die Antreiber

Montolivo ist schon 27 Jahre, erst jetzt kommt seine Karriere so richtig in Schwung. Erst kickte er bei Bergamo, zuletzt sieben Jahre in Florenz – erst diesen Sommer wechselt er zu einem der ganz großen italienischen Klubs, zum AC Milan. Montolivo hat auch einen deutschen Pass, weil seine Mutter aus Schleswig-Holstein kommt. "Als Kind war ich jeden Sommer eineinhalb Monate dort", erzählt er. Seiner Mutter zuliebe hat er die deutsche Flagge am rechten Schuh. "Ich fühle mich aber zu 90 Prozent als Italiener, weil ich dort aufgewachsen bin", sagt er. Die italienische Flagge hat er auf dem linken Schuh. In der Mannschaft ist das aber kein Problem. Montolivo erklärte es in einem Interview im Spiegel so: "In Italien ist Mama heilig, und meine heißt nun mal Antje und kommt vom Plöner See." Auch Riccardo ist die Mama heilig, während des Turniers telefoniert er regelmäßig mit ihr.

Gegen England durfte er für Thiago Motta spielen, er machte es tadellos, stand aber im Schatten des überragenden Andrea Pirlo. Und verschoss einen Elfer. Das soll dem "tedesco", dem Deutschen wie er manchmal gerufen wird, gegen die Deutschen nicht mehr passieren.

Bei denen gab es vor zwei Jahren das große Jammern. Michael Ballack hatte sich verletzt und konnte nicht an der WM in Südafrika teilnehmen. Und was passierte? Die deutsche Mannschaft hatte so attraktiv gespielt wie schon Jahrzehnte nicht mehr. Im Mittelfeld sorgten Schweinsteiger und Khedira für Ordnung.