Keine Tore zwischen Rapid Wien und Sturm Graz

Die Hütteldorfer kamen öfter in die gefährliche Zone, doch Christoph Knasmüllner hatte seine an sich überragende Technik nicht mit aufs Spielfeld genommen. Schüsse von Thomas Murg und zwei Mal Knasmüllner fanden nie das Ziel.

Die Pausen-Pyrotechnik sorgte bei diesem Wetter für eine Unterbrechung zu Beginn der zweiten Hälfte. Wieder ging der erste Versuch, durch Murg, drüber (54.).

Zwei Top-Chancen

Nach einem Auer-Fehlpass ging es ganz schnell. Thomas Schrammel spielte Zulj frei, der Teamspieler traf die Stange. Den Nachschuss von Stefan Hierländer blockte der nach hinten geeilte Auer gerade noch (63.).

Hierländer rettete bei der Top-Chance der Rapidler auf der Gegenseite und kratzte einen Müldür-Schuss noch von der Linie (72.). Bei der nächsten Sturm-Möglichkeit blockte Barac einen Koch-Schuss (78.). Und Rapid? Blieb bemüht, aber anders als zuletzt auch im Finish harmlos.

Am Donnerstag wartet das Endspiel gegen die Rangers in der Europa League. Am Sonntag kamen die Schotten bei Schlusslicht Dundee nach 70 Minuten in Überzahl nur zu einem 1:1. Und am Sonntag steht das Derby bei der Austria als letztes Spiel im Jahr 2018 auf dem Programm.