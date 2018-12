Kein Sieger im Aufsteiger-Duell Hartberg-Innsbruck

So blieb es aber spannend und die engagiert nach vorne spielenden Tiroler drückten auf den Ausgleich. Swete konnte sich bei einer Doppelchance der Gäste (62.), bei Schüssen von Zlatko Dedic und Cheikhou Dieng, noch auszeichnen. Eler verfehlte zudem aus spitzem Winkel das Gehäuse, nachdem er an Swete vorbeigezogen war (68.). In der 70. Minute wurde die Daxbacher-Elf für ihre Bemühungen belohnt. Ein Schuss von Gabriele wurde noch leicht abgefälscht, Swete war daher chancenlos.

Es war wie ein Weckruf für die Steirer, die plötzlich wieder klar die Initiative übernahmen und brandgefährlich waren. Schubert schoss knapp am Kreuzeck vorbei (74.) und scheiterte an Knett (77.). Der Schlussmann der Tiroler zeigte in der Folge auch bei einem Tadic-Abschluss eine Fußabwehr (77.). Ein Sittsam-Volley ging knapp drüber (87.), die Gäste retteten damit das Remis über die Zeit. Für Hartberg, das in der Folge der Partie die Weihnachtsfeier abhielt, war es das zweite Remis in den jüngsten neun Pflichtspielen, in denen gleich sechs Siege herausschauten.