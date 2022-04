Keine Lizenz: Warum die Austria noch länger Kopfschmerzen haben wird

Allerdings muss der Vorstand vor allem wirtschaftlich denken. Eine Auflösung des Vertrages wäre für die Austria in ihrer aktuellen finanziellen Verfassung ein mehr als herber Schlag. In den kommenden zwei Wochen möchte man mit Rücksprache des Vereinsjuristen einen Brief an Gazprom verfassen, in dem man darum bittet, das letzte verbleibende Jahr der Übereinkunft auf Eis zu legen.

Insignia:

Die Partnerschaft mit dem Unternehmen war eine Neverending-Story an Peinlichkeiten und Enttäuschungen. Insignia verpflichtete sich per Vertrag dazu, jährlich sieben Millionen an Sponsorengelder zu bringen. Da auf die handelnden Personen kein Verlass war und die Austria weiterhin auf den Millionenregen wartet, hat man Mitte Februar dem Partner mitgeteilt, das Übereinkommen zu stornieren.