Kaltstart mit dem Cup-Viertelfinale: Was 2022 im Fußball neu ist

Die Rieder hatten in der Vorbereitung nur drei Coronafälle, haben kaum Verletzte und mit der Salzburg-Leihgabe Dorgeles Nene noch mehr Hoffnung auf das Semifinale und die Meistergruppe. „Nene wird sich in der Bundesliga durchsetzen“, betont Ibertsberger.

Wie schlimm ist Hartbergs Corona-Cluster?

Heftig. Nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in der Türkei (im Flieger mit Rapid) brachen den Steirern reihenweise Spieler und Betreuer durch positive Tests weg. Derzeit können nur elf Spieler, die für die Partie in Hütteldorf vorgesehen war, trainieren. Der Rest am Trainingsplatz sind Amateurspieler plus Schmerböck und Paintsil: Dem Duo war eigentlich mitgeteilt worden, Hartberg ablösefrei verlassen zu dürfen. Dazu wechselt Lema nach Lafnitz. Pressesprecher Puchas erklärt: „Wir hoffen, dass sich Spieler aus der Quarantäne noch freitesten können, aber unsere Ersatzbank wird nicht voll werden.“