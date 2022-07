Jukic und Fischer in Torlaune: Austria feiert Kantersieg im Cup

Zwei Herren drückten dem Saisonstart der Wiener Austria ihren Stempel auf. Aleksandar Jukic traf drei Mal, Manfred Fischer sogar noch einmal öfter. Das ergibt für die Wiener in der ersten Cup-Runde einen imposanten 7:0-Sieg. Gegner FC Wels war von Beginn an überfordert. "Am liebsten hätten wir es zweistellig beendet", sagte Fischer nach dem Aufstieg gegen den Regionalliga-Absteiger.

So wie der offensive Mittelfeldspieler war auch der linke Flügel Jukic immer wieder gut positioniert, Mittelstürmer Huskovic war im 4-2-3-1-System eher als Vorlagengeber aktiv – so wie auch Neuzugang Gruber, der vom rechten Flügel gleich mehrere Tore vorbereitete.