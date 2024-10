Jürgen Klopp über Red-Bull-Job: "Für mich überragend"

Trainerlegende Jürgen Klopp hat den Wechsel zum Red-Bull-Konzern verteidigt und damit auf die Kritik in den vergangenen Wochen reagiert. „Es war immer klar, also für mich klar, dass ich nicht gar nichts machen werde. Und da kam die Geschichte Red Bull aufs Tableau. Also für mich ist es überragend, muss ich ehrlich sagen“, sagte Klopp im Podcast „Einfach mal Luppen“ der Brüder Toni und Felix Kroos.