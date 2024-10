Red Bull überlegt den Kauf eines Traditionsklubs in Italien

Red Bull denkt an den Einstieg in die italienische Fußball-Serie-A und führt Gespräche mit Torino, dem Club von Valentino Lazaro. Wie die Turiner Tageszeitung La Stampa (Montagsausgabe) berichtet, verhandelt Red Bulls CEO Mark Mateschitz mit Torinos Eigentümer, dem Medienunternehmer Urbano Cairo. Drei Treffen haben bereits stattgefunden, so das Blatt. Red Bull hatte im September einen einjährigen Sponsorvertrag mit Torino unterzeichnet.