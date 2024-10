Erstes Tor in der italienischen Serie A für ÖFB-Verteidiger

Innenverteidiger Michael Svoboda erzielte am Sonntag seinen ersten Treffer in der italienischen Serie A. Der ÖFB-Nationalteamspieler traf am Sonntag für Aufsteiger Venezia auswärts gegen Monza per Kopf zum 2:1 (39.). Der zweite Saisonsieg gelang Venedig aber nicht, das Kellerduell endete 2:2. Svobodas Team ist nach der neunten Runde punktegleich mit Schlusslicht Lecce Vorletzter.