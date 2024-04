Klopp nach Liverpool-Pleite: "Zweitligist hätte nicht so gespielt"

Die League Championship ist die zweithöchste Spielklasse in England. Einen Bereich bemängelte der im Sommer scheidende Klopp besonders. „Wir müssen in den Spiegel schauen und sehr kritisch mit uns sein. Unser Gegenpressing war furchtbar“, betonte der 56-Jährige. Die Spieler gaben sich selbstkritisch. „Wenn wir so spielen, haben wir keine Chance mehr im Titelrennen dabei zu bleiben“, verlautete Abwehrchef Virgil van Dijk .

Im Goodison Park trafen Jarrad Branthwaite (27.) und Dominic Calvert-Lewin (58.) für die Gastgeber. „Wir haben genau so gespielt, wie es Everton wollte“, sagte Klopp. Die Gegentore fielen nach Standardsituationen. „Und vorne haben wir uns viele Chancen erarbeitet, aber nicht getroffen“, ärgerte sich der Liverpool-Coach. Bei Siegen gebe es 500 Gründe für den Erfolg. „Bei einer Niederlage ist es so, dass wir einfach nicht gut genug waren.“

Für Liverpool stehen wie auch für den drei Zähler davor liegenden Tabellenführer Arsenal, der am Dienstag das London-Derby gegen Chelsea klar 5:0 gewann, noch vier Partien an. Die besten Karten hat aber Titelverteidiger Manchester City. Den „Citizens“ fehlen zwar vier Zähler auf Platz eins, sie haben allerdings noch sechs Spiele vor sich, darunter das Donnerstag-Auswärtsspiel bei Brighton. Direktes Duell gibt es im Saisonfinish keines mehr. Liverpool gastiert am Samstag bei West Ham United, City am Sonntag bei Nottingham. Arsenal hat da mit dem Gastspiel bei Tottenham das nächste London-Prestigeduell vor sich.

Für Everton war der erste Heim-Sieg im Merseyside-Derby in mehr als 13 Jahren ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt. Der Abstand der auf Rang 16 liegenden „Toffees“ auf die Abstiegszone wurde auf acht Punkte vergrößert.