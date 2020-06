Torjäger und Schmähbruder Polster ist 50

Anton "Toni" Polster wurde am 10. März 1964 in Wien geboren. Mit seiner Ex-Frau Elisabeth hat er einen Sohn und eine Tochter. Polster begann als 9-Jähriger bei der Austria. Mit den Wienern wurde er drei Mal Meister, 1987 gewann der Rekord-Teamtorschütze (44 Treffer in 95 Länderspielen) den Goldenen Schuh (39 Tore). 1987/’88 spielte er für Torino, danach drei Jahre für Sevilla und je eine Saison für Logrones und Vallecano. Von 1993 bis 1998 war der zweifache WM-Teilnehmer (1990 und 1998) Publikumsliebling in Köln. Nach zwei Jahren in Gladbach beendete er 2000 seine Karriere. Derzeit trainiert Polster die Wiener Viktoria, davor coachte er die LASK Juniors und ganz kurz die Admira.