Jubel, aber auch kritische Töne nach der EM-Qualifikation

Stolz hörte man immer wieder durch, auch Gänsehaut. „Damit ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen“, erzählte Teamkücken Alexander Schlager. Der Tormann des LASK war in seinem ersten Teamspiel gleich bei der EM-Qualifikation dabei. Dabei hatte er im Juni erst die U-21-EM in Italien miterlebt. „Wenn ich darüber nachdenke, eigentlich ein Wahnsinn. Es ist ein unglaubliches Gefühl, ich bin dankbar und stolz auf das, was wir erreicht haben. Allen ist eine Last von den Schultern gefallen.“