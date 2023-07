Austria-Jubel zum Europacup-Auftakt: "Eine richtig schwere Geburt"

Dieses findet kommenden Donnerstag (20.30 Uhr) in Banja Luka statt. Ranftl, der derzeit wegen eines doppelten Knochenbruches in der linken Hand mit einer Gipsschiene spielt, ortete eine "super Ausgangslage, weil nun müssen sie auch ein bissl was machen fürs Spiel, vielleicht kriegen wir dadurch mehr Räume." Davon soll auch Goalgetter Tabakovic profitieren, so er der Austria nicht doch noch abhanden kommt. Ob er Sonntag gegen Sturm Graz und danach in Bosnien noch violett trägt? "Stand jetzt ja, ich habe nichts anderes geplant."