Jubel bei WSG Tirol: „Wir kriegen eine zweite Chance“

„Dass so viele vertraglose Spieler gekommen sind, hat schon gezeigt, dass sie geahnt haben, was passieren wird“, sagt Thomas Silberberger. In den letzten Tagen hatten sich die Zeichen bereits verdichtet, dass der Absteiger aus Wattens eine weitere Saison in der Bundesliga bleiben darf. Und mit dem Klub 14 Spieler, deren Verträge sich durch den Rückzug von Mattersburg automatisch verlängern.

Charakterfrage

„Es spricht für den Charakter all dieser Spieler, dass sie zum Training kommen, obwohl sie vertraglos sind und eigentlich nicht mittrainieren müssten“, sagte Tirol-Sportchef Stefan Köck. Mit Maierhofer, Dedic, Koch und Gugganig fehlte vorerst nur ein Quartett, aber auch sie alle kehren nun zur WSG Tirol zurück.