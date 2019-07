Joachim Löw macht sich für Wacker Innsbruck stark

"Das Spiel gegen die Zeit" entwickelt sich für Wacker Innsbruck zu einem Kassenschlager und Publikumsmagneten. Bekanntlich hatte der Bundesliga-Absteiger diese Aktion ins Leben gerufen, um Unterstützer zu finden und Geld für das klamme Vereinsbudget zu lukrieren. Der Hintergrund: Fans können vier verschiedene Ticket-Kategorien für das fiktive "Spiel gegen die Zeit" erwerben.

So gibt es etwa das Nostalgie-Ticket, das Champion-Ticket, das Artenschutz-Ticket bzw. das Gäste-Ticket. 19,13 Euro kostet eine Karte, beim Preis nimmt der Traditionsverein auf das Gründungsjahr Bezug. In den ersten Wochen der Marketing-Aktion wurden schon mehr als 2000 Tickets an den Fan gebracht. Die Aktion läuft noch bis September, im Idealfall erhofft sich der Verein Einnahmen in Höhe von knapp 300.000 Euro.

Die Welle der Solidarität ist riesig. So unterstützen etwa bereits die Ultras Rapid das "Spiel gegen die Zeit" und verkauften am Freitag im Stadion Tickets für den ehemaligen Ligakonkurrenten - Gäste-Tickets versteht sich von selbst.