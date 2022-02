Jetzt ist es fix: Rapid stellt seinen neuen Stürmer vor

"Ich kann es kaum erwarten, meine neuen Teamkollegen kennen zu lernen und für diesen großen Verein zu spielen. Ich habe schon viel über die fantastische Stimmung bei Rapid gehört und mir auch einige Videos dazu in den sozialen Medien und über das Klub TV angesehen. Ich hoffe, dass im wunderschönen Stadion bald viel mehr als 2.000 Fans mit dabei sein dürfen und freue mich auf die bevorstehenden Aufgaben. Durch die regelmäßigen Spiele meines neuen Klubs im Europacup kenne ich Rapid natürlich, zuletzt hat mich der Auswärtssieg in Genk begeistert. Da ich selbst in Belgien gespielt habe, weiß ich, dass meine neue Mannschaft viel Qualität haben wird, denn sonst könnte man dort in einem entscheidenden Europa League-Spiel nicht gewinnen", so der Neo-Rapid-Stürmer. Als Rückennummer hat der 23-jährige die "38" gewählt. "Mit dieser Nummer habe ich meine ersten Partien im Profifußball absolviert, daher steht diese Wahl für mich unter dem Motto ´Back to the roots´", so Druijf.