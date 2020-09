Je älter, desto besser: Zlatan Ibrahimovic geigt wieder auf

Tatsächlich ist dieser Zlatan Ibrahimovic ein Phänomen. Ganz egal in welcher Liga er spielt und welches Trikot er trägt - der Schwede trifft und trifft und trifft nach Belieben. Der Goalgetter geht gerade in seine 22. Profisaison - noch in jeder hat er ein Tor erzielt. Beim AC Milan erlebt der Oldie nun seinen xten Frühling. "Wenn ich 20 wäre, dann hätte ich vier Tore erzielt", sagte er nach seinem Doppelpack am Montag gegen Bologna.