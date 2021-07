Janko über das EM-Finale: "Eine menschliche Fehleinschätzung"

Bestürzt bin ich von rassistischen Tweets gegen die drei jungen englischen Spieler, die die Elfmeter verschossen haben. Mir fehlen fast die Worte, weil es dermaßen unfassbar für mich ist, dass so etwas nach wie vor passiert. Ebenso irritiert bin ich davon, dass bei der EURO wieder das Ausbuhen und Auspfeifen der Hymne des Gegners salonfähig geworden ist. Vielleicht ist das auch ein Resultat der Pandemie, wo sich jeder selbst am Nächsten ist, so seinen Vorteil generieren will.

Bei den beiden Finalisten haben wir eine Systemumkehr erlebt. Italien wählte über das Turnier den offensiveren Zugang, die Engländer einen defensiveren. Hätten sie gegen Italien nach der Führung genau so weitergespielt, wäre ihnen wahrscheinlich das zweite Tor gelungen. Hätte, wäre ...