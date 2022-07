James Holland bei der Austria: Der Rückkehrer mit Botschaft

Trainer Manfred Schmid erwartet von Holland, dass er sich vermehrt in den Spielaufbau einschaltet – wie schon in der Saison 2012/’13. „Ich passe mich da an, was der Trainer will, was die Mannschaft spielt und braucht.“ Den Meistertitel wie 2013 erwartet Holland ob der Salzburger Übermacht nicht. „Man muss bescheiden bleiben und sich auf den täglichen Job konzentrieren. Dann kann man schauen, was kommt.“

Vielleicht gelingt ja der Coup über den Cup, wo die Austria am Samstag (17.15 Uhr) in Runde eins in Wels gastiert.