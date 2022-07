Altach ist für Miroslav Klose das Karriere-Fundament

Kommt ein Weltstar in eine Kleinstadt ...

Seit knapp vier Wochen heißt der Lebensmittelpunkt von Miroslav Klose nun Altach. So richtig eingelebt hat er sich allerdings in Dornbirn, denn dort hat er den Meldezettel ausgefüllt. Und dennoch wird er auf der Straße nicht erkannt. "In den Zeiten, wo ich weggehe und zurückkomme, sind nicht mehr viele Leute auf der Straße."

Falls er doch jemanden trifft, kann der Deutsche sich auch schon verständigen: Die Sprache verstehe er mittlerweile "zu 72 Prozent", scherzt er – ohne dabei allerdings eine Miene zu verziehen.