Italiens Torhüter-Legende Dino Zoff fehlt der Kick im Fußball

Wobei das mit der Faszination heute nicht mehr so wie früher sei. Besonders in Zeiten von Geisterspielen. Auch für diejenigen, die die Spiele im Fernsehen verfolgen, gehören die Fans, die Plakate, die Chöre zum Fußballspektakel dazu. Aber das sei nicht der einzige Grund, weswegen ihm oft der gewisse Kick fehle. „Es ist so, als gäbe es nicht mehr den leidenschaftlichen Wunsch zu gewinnen.“

In den Augen von Zoff fehlen dem heutigen Fußball „Fantasisti“ wie Roberto Baggio und Francesco Totti. So werden in Italien Fußballer genannt, die die Tifosi mit ihrem Spiel begeistern, ja regelrecht verzaubern. „Ich bin gespannt, wie sich unsere Nationalmannschaft bei der EM schlagen wird.“

2018 konnte sich die Squadra Azzurra nicht einmal für die Weltmeisterschaft in Russland qualifizieren. Diesmal hat sie den Großteil der Qualifikationsspiele gewonnen, „deswegen bin ich guter Dinge, sie ist gut aufgestellt, wobei ich natürlich zugeben muss, dass viele der Gegner bei den Qualifikationen nicht zur ersten Liga gehörten.“

Das was ihn an dieser Europameisterschaft nicht wirklich überzeugt, ist die Aufteilung der Spiele auf zwölf Staaten. „Mag aber sein, dass ich zu alt bin, um mich dafür zu begeistern“, legt er ein. Alles ändert sich halt. “