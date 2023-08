Baustellen in Bayern: Interner Streit und "Bilanz des Schreckens"

Meister FC Bayern München ist es vorbehalten, an diesem Freitag die Jubiläumssaison (60) der deutschen Bundesliga zu eröffnen. Doch selten einmal ist der deutsche Rekordchampion mit so vielen Problemen und Sorgen in ein Spieljahr gestartet. Vor dem Auftakt in Bremen tun sich bei den erfolgsverwöhnten Bayern einige Baustellen auf.

