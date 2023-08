Garantie für Bayern-Star Kane: "Er spielt jedes Spiel, fertig aus"

An Einsatzminuten soll es nicht mangeln. "Er spielt jedes Spiel, fertig aus", sagte Trainer Thomas Tuchel nach dem Debüt des englischen Teamkapitäns. Unter tosendem Applaus war Kane am Samstag in der 63. Minute eingewechselt worden, nennenswerte Aktionen lieferte er nicht an. "Es tut mir leid für ihn. Wir haben nicht genug Chancen für ihn kreiert", befand Tuchel und versicherte: "Harry ist einfach ein top guy mit einer top Persönlichkeit. Er wird uns helfen."