Ilzer und die Wiener Austria: "Bin mehr Geber als Nehmer"

Reüssieren will die Austria auf allen Ebenen. In der Meisterschaft starten die Wiener bei Aufsteiger Wattens, international steigt die Austria in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League ein. Als ungesetztes Team warten in der Auslosung am 22. Juli einige schwere Gegner. Um den Einzug in die Gruppenphase zu schaffen, müsste danach auch noch eine Hürde im Play-off genommen werden.