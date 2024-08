Zunächst unverkäuflich, dann Schnäppchen: Gündogan verlässt Barcelona

Und der FC Barcelona lockte den damals ablösefreien Deutschen nicht mit Essensgutscheinen nach Katalonien. Mit sechs Millionen Euro Netto-Jahresgehalt durfte Gündogan bei Barça gleich in die Riege der Topverdiener einsteigen. Als Wunschspieler des damaligen Trainers Xavi durchaus nicht durchaus üblich. Gündogan war Barcelona so wichtig, dass man gleich eine Ausstiegsklausel in der Höhe von 400 Millionen Euro in seinem Vertrag verankerte.