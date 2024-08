Manuel Neuer beendet seine Nationalteam-Karriere

Manuel Neuer hat seine Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beendet. Das gab Torwart des FC Bayern München in einer Videobotschaft über die sozialen Medien bekannt.

"Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mir diese Entscheidung nicht leicht gemacht habe. Ich fühle mich körperlich sehr gut und natürlich hätte mich auch die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko gereizt. Und trotzdem bin ich nach vielen intensiven und langen Gesprächen mit meiner Familie und meinen Freunden zu dem Entschluss gekommen, dass genau jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist, mein Kapitel in der Nationalelf zu beenden", so der 38-Jährige via Instagram.