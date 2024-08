Ein Tormann von Manchester United wechselt nach Österreich

Vitek ist 1,98 Meter groß und hat für Tschechiens U-20-Nationalteam zwei Spiele absolviert. Bei United steht er noch bis 2027 unter Vertrag und soll nun in Österreich Spielpraxis auf höherem Level sammeln. Zuletzt tat er dies im Frühjahr bei Accrington in der vierten englischen Liga. Zuletzt durfte er in einem Testspiel der Profis gegen Rosenborg Trondheim aktiv mitwirken.

„Mit Radek bekommen wir einen sehr talentierten jungen Torhüter, der bereits einiges an Erfahrung in England sammeln durfte und unter anderem dem Tormann-Team der Kampfmannschaft von Manchester United angehört. Seine Fähigkeiten und Stärken passen sehr gut in das von uns gesuchte Profil und ich bin mir sicher, dass er eine Verstärkung werden wird und schon bald sein volles Potential abrufen wird. Einen Spieler von Manchester United zu bekommen, zeigt außerdem, dass wir als Klub einiges richtig gemacht haben und auf einem guten Weg sind“, sagt Christoph Schößwendter, Sportdirektor FC Blau-Weiß Linz in einer Aussendung des Klubs.