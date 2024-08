Traurig, bewegend: Todkranker Toptrainer nimmt Abschied von den Fans

In der Doku, die am Freitag erscheint, richtet er bewegende Abschiedsworte an die Öffentlichkeit. „Ich glaube, wir alle haben Angst vor dem Tag, an dem es vorbei ist, wenn wir sterben. Aber im Leben geht es auch um den Tod. Man muss lernen, ihn zu akzeptieren, so wie er ist. Hoffentlich werden die Leute am Ende sagen: ‚Ja, er war ein guter Mann, aber das werden nicht alle sagen.‘“

Eriksson bedankte sich am Ende. "Vielen Dank für alles, Trainer, Spieler, Zuschauer, es war fantastisch. Passen Sie auf sich auf und kümmern Sie sich um Ihr Leben. Und leben Sie es. Tschüss.“