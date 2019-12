"Ich war ein Idiot": Klopp entschuldigt sich bei Dolmetscher

Im vollen Presseraum der Salzburger Arena zeigte sich Jürgen Klopp am Dienstag-Abend vor einer Liebeserklärung an seine Jungs des FC Liverpool erst einmal reumütig. Zu Beginn der Pressekonferenz nach dem erlösenden Achtelfinaleinzug in der Champions League mit dem 2:0 des Titelverteidigers gegen Red Bull Salzburg wandte sich der deutsche Erfolgstrainer an den Mann zu seiner Linken auf dem Podium. "Bevor wir anfangen, möchte ich mich entschuldigen", sagte Klopp zu dem erstaunt schauenden Übersetzer.