Ibrahimovic traf für Milan im Duell mit Arnautovic und Bologna

Der FC Bologna mit ÖFB-Star Marco Arnautovic hat der AC Milan in der italienischen Fußball-Serie-A einen tollen Fight geboten, aber in Unterzahl doch noch verloren. Bologna holte mit zehn Mann einen 0:2-Rückstand auf, nach einem zweiten Ausschluss schlugen die Gäste aus Mailand im Finish aber zweimal zu und siegten mit 4:2. Mit dem fünften Sieg in Serie übernahm Milan zumindest bis zum Sonntag-Schlager Roma - Napoli die Tabellenführung.