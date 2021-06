Hütter zum Bundesliga-Auftakt gegen Bayern München

Der österreichische Fußballtrainer Adi Hütter trifft beim Debüt mit seinem neuen Verein Borussia Mönchengladbach auf den deutschen Meister FC Bayern München. Die beiden Teams eröffnen die Bundesliga-Saison am 13. August. Dies geht aus dem Spielplan hervor, den die Deutsche Fußball Liga am Freitag für die Spielzeit 2021/22 veröffentlichte. Hütter war mit Saisonende innerhalb der deutschen Bundesliga von Eintracht Frankfurt nach Mönchengladbach gewechselt.

Bei den Bayern sitzt mit Julian Nagelsmann ebenfalls ein neuer Coach auf der Bank, die Münchner peilen den zehnten Titel in Folge an. In der ersten Runde treffen auch Borussia Dortmund mit Trainer Marco Rose und Eintracht Frankfurt mit Oliver Glasner aufeinander. Der Ex-Salzburger Rose wechselte diesen Sommer aus Mönchengladbach nach Dortmund, der ehemalige LASK-Coach Glasner übersiedelte aus Wolfsburg nach Frankfurt.