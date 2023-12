Horrorlos für Österreich? Marc Janko über die EM-Chancen des ÖFB-Teams

Und ich muss gestehen, auf den zweiten Blick sind durchaus positive Dinge an dieser interessanten, spannenden und natürlich schweren Gruppe erkennbar. Österreich hat sich gegen vermeintlich stärkere Gegner in der jüngeren Vergangenheit immer leichter getan als gegen Teams, wo man selbst das Spiel machen muss, wo man sich klar in der Favoritenrolle befindet. So komisch es vielleicht klingen mag, aber die Ausgangslage ist nicht so schlecht, weil auch die Erwartungshaltung der Öffentlichkeit vielleicht nicht so hoch ist.