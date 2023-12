ÖFB-Teamchef Rangnick: "Schwierigste Gruppe, die wir bekommen konnten"

Das erste Spiel der österreichischen Nationalmannschaft bei der EURO 2024 in Deutschland steigt gegen den amtierenden Vizeweltmeister mit dem wohl besten Fußballer der Gegenwart. Die ÖFB-Auswahl startet am 17. Juni in Düsseldorf gegen die von Kylian Mbappe angeführten Franzosen, mit denen man bereits im Vorjahr in der Nations League Bekanntschaft gemacht hat. Beim Auswärts-0:2 war man chancenlos, beim 1:1 in Wien wurden die „Bleus“ jedoch gefordert.

An die Partie im Happel-Stadion denkt Teamchef Ralf Rangnick noch gern zurück. „Da haben wir gesehen, dass wir uns vor so einem Gegner nicht nur nicht verstecken müssen, sondern auch die Chance haben, so einen Gegner zu schlagen“, erklärte der Deutsche am Samstag nach der Auslosung der EM-Gruppen in Hamburg.