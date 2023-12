EM-Auslosung live: Hammer- oder Horrorgruppe für das ÖFB-Team?

Ralf Rangnick hat keinen Wunschgegner. Wenn am Abend des 2. Dezembers die Auslosung der EM-Gruppen 2024 in der Elbphilharmonie in Hamburg über die Bühne geht, darf sich Österreichs Nationalteam auf starke Gegner einstellen. Dass es David Alaba und Co. in den zweiten Topf geschafft haben, muss kein Vorteil sein. In Topf drei befinden sich die Niederländer und Kroaten. Im vierten Topf findet sich Titelverteidiger Italien, der eher nicht auf der Wunschliste stehen dürfte.

