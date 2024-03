Nach dem Homophobie-Skandal: Sponsor steigt bei Rapid aus

Der Derby-Skandal hat jetzt auch wirtschaftliche Auswirkungen für Rapid. Nachdem Teile der Mannschaft, Geschäftsführer Steffen Hofmann und Co-Trainer Stefan Kulovits am Sonntag nach dem 3:0 gegen die Wiener Austria an homophoben bzw. sexistischen Gesängen mit den Fans aufgefallen waren, zieht sich ein Sponsor trotz aller Entschuldigungen zurück.

Auf der Facebook-Seite des Unternehmens heißt es: "Als MVC Motors möchten wir uns von den kürzlich aufgetretenen Vorfällen distanzieren. Die unangemessenen Äußerungen einiger Rapid Vertreter widersprechen unseren Unternehmenswerten."

Kooperationspartner Rapid ist bereits von allen Internet-Auftritten von MVC Motors entfernt worden. Nur noch die spusu Vienna Capitals und Austria Wien werden noch angeführt.

Auch Stadion-Sponsor Allianz erhöht den Druck auf Rapid. In einer Stellungnahme an das Profil schreibt der Versicherungskonzern: "Als Namensgeberin des Allianz Stadions in Wien und Trikotsponsor des SK Rapid haben wir, bei allem sportlichen Ehrgeiz, kein Verständnis für die getätigten Aussagen und diskriminierenden Sprechchöre.“ Man verurteile das Verhalten „einzelner Funktionäre und Spieler des SK Rapid aufs schärfste“.