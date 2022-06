Hoffnung im Nationalteam: Der einsame Wolf auf der linken Seite

Österreichs Team hat gleich auf mehreren Positionen ein Überangebot an international erfahrenen Spielern. Etwa im Mittelfeld-Zentrum, wo neben Sabitzer, Laimer, Schlager und Seiwald künftig auch wieder Grillitsch und eventuell Alaba gewählt werden kann. Reich ist man auch an Innenverteidigern, wie der Verzicht auf den 100-fachen Teamspieler Aleksander Dragovic beweist. Im Angriff gibt es eine Handvoll Optionen, wo der neue Teamchef Ralf Rangnick darauf achten wird, wer seine Pressing-Vorstellungen am besten umsetzt. Selbst auf dem rechten Flügel gibt es mit Lainer, Trimmel und Lazaro Optionen.