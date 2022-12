Hoeneß, Suchard oder Klauß: Wer wird neuer Trainer der Austria?

Sein Name kursiert seit einiger Zeit am Verteilerkreis, er entspricht auch dem Anforderungsprofil, war er doch früher in Leipzig tätig und vertritt jenen Spielstil, den sich die Austria künftig für sich selbst vorstellen kann. Werner und Ortlechner dementieren aber, mit Klauß gesprochen zu haben.

Die Bandbreite der Kandidaten soll von deutschen Trainern wie Sebastian Hoeneß bis hin zu einer internen Lösung (Suchard) reichen.