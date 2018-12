Höchster Liga-Sieg für Altach - 6:1 gegen Hartberg

Altach hat mit einem imponierenden und in der Höhe völlig unerwarteten 6:1-Heimsieg gegen Aufsteiger Hartberg in der letzten Bundesliga-Runde vor der Winterpause endlich wieder einmal voll angeschrieben und Trainer Werner Grabherr mit diesem überraschenden Befreiungsschlag wohl auch den Job erhalten. Trotz ihres höchsten Bundesliga-Sieges bleiben die Vorarlberger Vorletzter.

Der Platz in der Altacher Cashpoint Arena musste vor dem Match vom Neuschnee befreit werden, dennoch war der Rasen gut bespielbar und erlaubte so auch eine frühe Führung für das Heim-Team. In der 14. Minute übernahm Manfred Fischer eine Flanke von Gebauer an der ersten Stange volley und verwertete gegen seinen Ex-Klub zum 1:0. Trotz dieser Führung stellte sich zunächst bei Altach keine Sicherheit ein. Prompt gab es Elferalarm nach einem Eckball und Gestocher im Strafraum der Vorarlberger, nachdem Rotter nach einer Attacke von Schreiner zu Boden gegangen war.

Fünf Minuten vor der Pause sorgte aber wieder Gebauer mit einer Vorlage für den Ausbau der Führung. Diesmal bediente er den sträflich alleine gelassenen Joshua Gatt, der keine Mühe hatte, mit dem Kopf seinen ersten Bundesliga-Treffer zu erzielen (40.).